Мова йде про Сергія Євсюкова та Дмитра Нейолова. За даними слідчих, вони перебували на "посадах", коли в ніч на 29 липня в одному з бараків пролунав вибух.

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"Тоді загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, 9 з них померли через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Ще близько 150 – дістали поранення", – нагадали в СБУ.

У чому звинувачують Євсюкова та Нейолова

Правоохоронці зазначили, що обидва підозрюваних усвідомлювали наслідки вибухів і кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за статтями про жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою.

За даними слідства, у листопаді 2022 року обох чоловіків окупанти "замінили на посадах" і зараз вони переховуються на тимчасово захопленій частині території Донеччини.



Євсюкову та Нейолову оголосили підозри у справі теракту в Оленівці / Фото Офіс Генпрокурора

Перші результати розслідування теракту в Оленівці

Офіс генпрокурора повідомив, що це перші результати розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.

Це перший результат розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Ніхто з причетних не залишиться не покараним,

– наголосили у прокуратурі.

За даними слідства, вибухи пролунали після відбою у проміжок часу між 23:00 28 липня та 01:00 29 липня 2022 року. На той час у бараці перебували 193 військовополонених полку Азов.

У ході розслідування слідчі та прокурори отримали показання 20 потерпілих та понад 30 свідків; провели 48 судово-медичних експертиз.

Встановили та ідентифікували 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 – відповідно до висновків судових молекулярно-генетичних експертиз, та ще одного загиблого – з показань потерпілих та свідків.

Важливо! У ході розслідування встановлено, що після вибуху підозрювані, "не дивлячись на наявність тяжких поранень та велику кількість постраждалих, попри заклики про допомогу", навмисно зволікали з наданням медичної допомоги та евакуацією військовослужбовців у медзаклад.