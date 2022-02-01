Иванову – 30 лет. Он является тренером в центре военно-патриотического воспитания молодежи "Десантник", а ранее был патрульным полицейским.

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Печерский райсуд Киева отправил Иванова под стражу без возможности внесения залога. Именно о такой мере пресечения и просили прокуроры, хотя адвокат подозреваемого обращался в суд с просьбой отказать стороне обвинения.

Адвокат утверждал, что Иванов заинтересован в справедливом расследовании. Он считает, что прокуроры не предоставили достаточно доказательств о существовании рисков побега его подзащитного или вероятного препятствования следствию с его стороны.

Иванов выступил в суде

Сам подозреваемый во время судебного заседания заявил, что не организовывал никаких волнений. "Тем более, которые могли кому-либо навредить", – добавил он.

Я не являюсь организатором митинга. Прошу применить ко мне более мягкую меру пресечения,

– обращался он к судьям.

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