В пятницу, 25 декабря, лидеры государств-членов НАТО обратились в Россию с призывом немедленно прекратить войну в Украине. В частности, они призвали Кремль вывести все русские войска с украинской территории.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий

Экс-посол США в России о НАТО

В то же время, американский дипломат и бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол также прокомментировал последние действия НАТО.

Силы быстрого реагирования НАТО приведены в боевую готовность,

сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Американец добавил, что это отличная новость.

Что такое силы быстрого реагирования НАТО Это военные формирования Североатлантического Альянса, которые обладают высокой технической оснащенностью и находятся в высокой степени боевой готовности. Они состоят из наземных, воздушных и морских частей и сил специального назначения.