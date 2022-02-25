В пятницу, 25 декабря, лидеры государств-членов НАТО обратились в Россию с призывом немедленно прекратить войну в Украине. В частности, они призвали Кремль вывести все русские войска с украинской территории.
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Экс-посол США в России о НАТО
В то же время, американский дипломат и бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол также прокомментировал последние действия НАТО.
Силы быстрого реагирования НАТО приведены в боевую готовность,
сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол.
Американец добавил, что это отличная новость.
Что такое силы быстрого реагирования НАТОЭто военные формирования Североатлантического Альянса, которые обладают высокой технической оснащенностью и находятся в высокой степени боевой готовности. Они состоят из наземных, воздушных и морских частей и сил специального назначения.
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