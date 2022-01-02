Экс-лидер лейбористов стал рыцарем-компаньоном самого благородного Ордена Подвязки через 14 лет после того, как покинул Даунинг-стрит.

Важно После четырех лет молчания: в Лондоне в новогоднюю ночь зазвучит Биг-Бен

Кое-кто считает, что бывший британский премьер не заслуживает на звание, учитывая ввод британских войск в Ирак во времена его премьерства в 2003 году.

Как пишет британская газета Daily Mail, петиция с требованием лишить бывшего премьера нового ордена уже собрала 100 тысяч подписей.

Чем отличился Тони Блэр

Во время своего премьерства (1997 – 2007) Тони Блэр прислал 45 тысяч британских военных в поддержку американской армии в Ираке. Это решение стало одним из самых противоречивых за 10 лет его пребывания на посту и привело к массовым протестам и обвинениям.

В 2016 году официальное расследование относительно участия Британии в иракской кампании 2003 года назвало факт вторжения в эту ближневосточную страну неоправданным. Тогда Блэр заявил, что готов нести полную ответственность за ошибки.

Были и те, кто вступились за премьера

Во время выступления в субботу, 1 января, на его защиту стал спикер Палаты общин Линдси Хойл. Он назвал предоставление ордена "соответствующей данью" Блэру и считает, что это не является политическим решением.

Чтобы люди не думали, это одна из самых тяжелых работ в мире... Всем им следует предложить рыцарство, когда они уйдут с поста премьер-министра,

– заявил Гойл.

Кто еще получил звание

Кроме Блэра, высшего рыцарского ордена Англии были удостоены:

герцогиня Корнуольская Камилла,

бывшая член лейбористского кабинета,

баронесса Валери Амос.

Орден Подвязки был основан в 1348 году королем Англии Эдуардом III и является старейшей британской наградой рыцарства и признания значительного вклада в Госслужбу. Предшественник Блэра на посту сэр Джон Мейджор был последним, кто удостоился награды.