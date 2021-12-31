Более 4 лет часы были "на ремонте". Теперь он полностью готов к работе.
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Биг-Бен порадует Лондон
Ремонт известнейших часов мира проводила компания Cumbria Clock Company. Во время этого более 1 000 деталей часов разобрали и очистили.
Уже в новогоднюю ночь 5-тонные часы оповестят британцев о приходе 2022 года.
Как Биг Бен радовал британцев в 2012 году: смотрите видео
Что известно про Биг Бен
- Самые известные часы мира находится в Башне Елизаветы в Лондоне.
- Часы стали настолько известными, что теперь всю башню называют его именем.
- В 2017 году Биг Бен "отправили на заслуженный ремонт".
- До Нового 2022 года специалисты несколько раз проверили исправность механизма.