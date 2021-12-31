Понад 4 роки годинник був "на ремонті". Тепер він повністю готовий до роботи.
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Біг-Бен порадує Лондон
Ремонт найвідомішого годинника світу проводила компанія Cumbria Clock Company. Під час цього понад 1 000 деталей годинника розібрали та очистили.
Уже в новорічну ніч 5-тонний годинник сповістить британців про прихід 2022 року.
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Що відомо про Біг-Бен
- Найвідоміший годинник світу розміщений у Вежі Єлизавети у Лондоні.
- Біг-Бен – назва дзвону в годиннику. Однак тепер так називають усю вежу.
- У 2017 році Біг Бен "відправили на заслужений ремонт".
- До Нового 2022 року спеціалісти кілька разів перевірили справність механізму.