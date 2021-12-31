Це перша країна у світі, яка зустріла Новий рік. Там на телебаченні транслювали феєрверк.

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На Острові Різдва вже зустріли Новий рік

У Республіці Кірибаті вже зустріли Новий рік. Це західна частина Тихого океану.

Його зустріли о 13 годині за Києвом грандіозним феєрверком,

– мовиться у повідомленні.

Територія республіки розділена на 4 групи островів. Острів Різдва – найбільший та займає 48% всієї суші країни.

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До речі, республіка перебуває у 3 часових поясах. На інших островах 2022 рік наступить о 14 та 15 годині за київським часом. Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Коротко про святкування Нового року в різних частинах світу

О 13 годині за київським часом 2022 рік першими зустріли в Новій Зеландії. Також Новий рік настав у Південному полюсі в Антарктиді.

Через годину Новий рік настав у частині Росії, зокрема у Анадирі та Камчатці, а також на острові Фіджі та деяких інших тихоокеанських островах.

О 15 годині Новий рік зустріла частина Східної Австралії. О 16 годині – Японія, а також Корея. О 18 – Австралія, Китай та частина Південно-Східної Азії. О 19 годині – в Індонезії та на частині Південно-Східної Азії.

О 21:30 – 2022 рік зустріне Афганістан. О 22 годині – Вірменія, Азербайджан, частина Росії та Грузії.

Окрім того, вже 1 січня о 4 годині ранку за Києвом 2022 рік зустріне Бразилія, а далі – східна Канада та Карибські острови.

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