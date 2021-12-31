Це перша країна у світі, яка зустріла Новий рік. Там на телебаченні транслювали феєрверк.
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На Острові Різдва вже зустріли Новий рік
У Республіці Кірибаті вже зустріли Новий рік. Це західна частина Тихого океану.
Його зустріли о 13 годині за Києвом грандіозним феєрверком,
– мовиться у повідомленні.
Територія республіки розділена на 4 групи островів. Острів Різдва – найбільший та займає 48% всієї суші країни.
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Коротко про святкування Нового року в різних частинах світу
- О 13 годині за київським часом 2022 рік першими зустріли в Новій Зеландії. Також Новий рік настав у Південному полюсі в Антарктиді.
- Через годину Новий рік настав у частині Росії, зокрема у Анадирі та Камчатці, а також на острові Фіджі та деяких інших тихоокеанських островах.
- О 15 годині Новий рік зустріла частина Східної Австралії. О 16 годині – Японія, а також Корея. О 18 – Австралія, Китай та частина Південно-Східної Азії. О 19 годині – в Індонезії та на частині Південно-Східної Азії.
- О 21:30 – 2022 рік зустріне Афганістан. О 22 годині – Вірменія, Азербайджан, частина Росії та Грузії.
- Окрім того, вже 1 січня о 4 годині ранку за Києвом 2022 рік зустріне Бразилія, а далі – східна Канада та Карибські острови.
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