Это первая страна в мире, которая встретила Новый год. Там на телевидении транслировали фейерверк.

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На острове Рождества уже встретили Новый год

В Республике Кирибати уже встретили Новый год. Это западная часть Тихого океана.

Его встретили в 13 часов по Киеву грандиозным фейерверком,

– говорится в сообщении.

Территория республики разделена на 4 группы островов. Остров Рождества – самый большой и занимает 48% всей суши страны.

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