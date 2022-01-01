Пак Кын Хе приговорили к более 20 годам за коррупцию и злоупотребление властью. Из тюрьмы бывшего политика освободили 31 декабря 2021 года.

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Президент Южной Кореи помиловал экс-президента

Накануне экс-президента Южной Кореи включили в список из более 3 тысяч получателей помилования, которых власти страны планировали освободить накануне Нового года.

Мун Чжэ Ин, действующий президент Южной Кореи помиловал Пак Кын Хе на прошлой неделе. Глава государства обратил внимание на ухудшение состояния ее здоровья и выразил надежду, что освобождение экс-президента будет способствовать национальному единству.

Последний месяц Пак находилась в госпитале Сеула, где проходила лечение. Свое помилование не комментировала, но ее адвокат сказал, что Пак извинилась за то, что вызвала беспокойство общественности, и поблагодарила Мун за "трудное решение".

Справка. 69-летняя Пак Кын Хе была первым демократически избранной президентом страны. От власти ее отстранили из-за обвинений в коррупции в 2017 году.

Заключение Пак Кын Хе: кратко