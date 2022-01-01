Пак Кин Хе засудили до понад 20 років за корупцію та зловживання владою. З в'язниці колишню політикиню звільнили 31 грудня 2021 року.

Зверніть увагу У Південній Кореї помилують експрезидентку, засуджену до 22 років в'язниці

Президент Південної Кореї помилував експрезидентку

Напередодні експрезидентку Південної Кореї включили у список з понад 3 тисяч одержувачів помилування, яких влада країни планувала звільнити напередодні Нового року.

Мун Чже Ін, чинний президент Південної Кореї, помилував Пак Кин Хе минулого тижня. Глава держави звернув увагу на погіршення стану її здоров'я і висловив сподівання, що звільнення експрезидентки сприятиме національній єдності.

Останній місяць Пак перебувала у шпиталі Сеула, де проходила лікування. Своє помилування не коментувала, але її адвокат сказав, що Пак вибачилась за те, що викликала занепокоєння громадськості, і подякувала Мун за "важке рішення".

Довідка. 69-річна Пак Кин Хе була першою демократично обраною президенткою країни. Від влади її усунули через звинувачення у корупції у 2017 році.

Ув'язнення Пак Кин Хе: коротко