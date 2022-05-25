Речь идет о 30 сутках ареста для самого Додона и еще одного обвиняемого, задержанных накануне в рамках уголовного дела. О соответствующем запросе от антикоррупционных прокуроров сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек 25 мая.

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Игоря Додона хотят арестовать на 30 дней

Антикоррупционная прокуратура Молдовы 25 мая подала запрос на предварительный арест бывшего президента республики Игоря Додона и еще одного фигуранта одиозных видеозаписей, являющихся доказательствами против подозреваемых в рамках открытого уголовного производства.

Прокуроры предложили меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых сроком в 30 суток. Теперь суд должен назначить дату заседания, на котором будет рассмотрен этот запрос Антикоррупционной прокуратуры.

Контекст

Против экс-президента и пророссийского молдавского политика Игоря Додона 18 мая возбуждено уголовное дело. Основанием для этого стали видеозаписи, на которых Додон получает от экс-глава Демократической партии Владимира Плахотника черный пакет, вероятно, наполненный деньгами.

Фрагменты непубличной встречи политиков были записаны в 2019 году, когда Додон еще занимал должность президента Молдовы и обнародованы в 2020 году. Теперь экс-президенту республики инкриминируют сразу четыре статьи:

пассивная коррупция;

принятие финансирования политической партии от преступной организации;

государственная измена;

незаконное обогащение.

К слову, Додон в эфире пророссийского молдавского СМИ заявил, что "разберется" с обвинениями и пригрозил действующим властям поквитаться за открытое против него уголовное дело. 24 мая в доме политика правоохранители провели обыски, а самого подозреваемого задержали на 72 часа.

Добавим, что накануне ходатайства прокуроров о 30 днях ареста члены и сторонники Партии социалистов, которую возглавляет Додон, устроили протест у здания парламента Молдовы. Исполнительный секретарь политического формирования Влад Батринча заявил, что обыски имущества Додона – это "политическое шоу", а действующая власть таким образом "пытается запугать оппозицию".

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