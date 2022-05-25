Йдеться про 30 діб арешту для самого Додона та ще одного обвинуваченого, затриманих напередодні у межах кримінальної справи. Про відповідний запит від антикорупційних прокурорів повідомила прессекретарка Генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек 25 травня.

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Ігоря Додона хочуть арештувати на 30 днів

Антикорупційна прокуратура Молдови 25 травня подала запит на попередній арешт колишнього президента республіки Ігоря Додона та ще одного фігуранта одіозних відеозаписів, що є доказами проти підозрюваних у межах відкритого кримінального провадження.

Прокурори запропонували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваних терміном у 30 діб. Тепер суд має призначити дату засідання, на якому розглянуть цей запит Антикорупційної прокуратури.

Контекст

Проти експрезидента й проросійського молдовського політика Ігоря Додона 18 травня було відкрито кримінальну справу. Підставою для цього стали відеозаписи, на яких Додон отримує від ексочільника Демократичної партії Володимира Плахотника чорний пакет, ймовірно, наповнений грошима.

Фрагменти непублічної зустрічі політиків були записані у 2019 році, коли Додон ще обіймав посаду президента Молдови, й оприлюднені у 2020 році. Тепер експрезиденту республіки інкримінують одразу чотири статті:

пасивна корупція;

прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації;

державна зрада;

незаконне збагачення.

До слова, Додон в етері проросійського молдовського ЗМІ заявив, що "розбереться" зі звинуваченнями й пригрозив діючій владі поквитатися за відкриту проти нього кримінальну справу. 24 травня у будинку політика правоохоронці провели обшуки, а самого підозрюваного затримали на 72 години.

Додамо, що напередодні клопотання прокурорів щодо 30 днів арешту члени та прихильники Партії соціалістів, яку очолює Додон, влаштували протест біля будинку парламенту Молдови. Виконавчий секретар політичного формування Влад Батринча заявив, що обшуки майна Додона – це "політичне шоу", а діюча влада таким чином "намагається залякати опозицію".

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