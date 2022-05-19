Підставою стали одіозні відео, у яких колишній лідер республіки отримує від ексочільника Демократичної партії Володимира Плахотника великий чорний пакет. Передбачається, що у пакунку були гроші, призначені для фінансування партії соціалістів, якою тоді керував Додон.

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Кримінальна справа проти Ігоря Додона

Відеозаписи непублічної зустрічі Додона з Плахотником, датовані 2019 роком, лише у 2020 році оприлюднив молдовський депутат Юрій Реніце. Наприкінці червня 2020 року антикорупційна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи на підставі цих роликів, зазначивши, що у ході їхньої перевірки не виявила факту злочину.

Втім 17 травня цього року Апеляційна палата Кишинева скасувала рішення суду не порушувати кримінальну справу проти Додона і відповідне розпорядження колишнього заступника голови Антикорупційної прокуратури Василя Левицького. Вже 18 травня 2022 року Генеральна прокуратура Молдови ухвалила нове рішення:

Сьогодні, 18 травня, виконуючий обов'язки генпрокурора (Думітру Робу – ред. 24 канал) доручив розпочати кримінальну справу за фактом відеозаписів, що з'явились у публічному просторі влітку 2019 року,

– заявила прессекретарка генпрокуратури Молдови Маріана Керпек.

Реакція Додона

Експрезидент Молдови Ігор Додон прокоментував відкриття проти нього кримінальної справи в етері "НТВ Молдова" – аналогу росЗМІ, що транслює 49% контенту саме виробництва російської компанії "НТВ". Він заявив, що його можуть "арештувати незаконно".

Незаконно можуть щось зробити, провести обшуки, арештувати на певний час. Я витримаю все, але після цього – тримайтесь! Я вирішив трохи відійти, а ви своїми діями повертаєте мене назад. Ну, добре, підемо й розберемось,

– пригрозив Додон нинішній владі країни.

Колишній президент республіки додав, що не має наміру при цьому виїжджати з Молдови.

Довідка. Ігор Додон – п'ятий президент Молдови (2016 – 2020 роки), проросійський політик, ексочільник Партії соціалістів, діючий депутат парламенту республіки. У 2020 році програв вибори президента лідерці партії "Дія і Солідарність" Маї Санду.

Нагадаємо, що раніше Ігоря Додона офіційно визнали підозрюваним у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom. Він запевнив, що не винен, і має намір співпрацювати зі слідством.

Крім того, колишнього лідера також підозрювали у причетності до розкрадання державних коштів через схему закупівлі електроенергії підприємством "Епегдосом". Стверджувалось, що компанія вступила у корупційну змову зі співробітниками Мінекономіки країни, Національного агентства з регулювання енергетики, а також "особами громадянства іншої країни".

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