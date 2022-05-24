Зазначається, що обшуками нерухомого майна експрезидента зайнялись одразу три молдовські структури – Антикорупційна прокуратура, Національний центр боротьби з корупцією і Служба інформації та безпеки.

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Затримання та вивчення нерухомого майна експрезидента Молдови

Затримання і слідчі дії у справі Ігоря Додона прокоментувала прессекретарка Генеральної прокуратури Молдови Маріанна Керпек. Вона зазначила, що окрім обшуку у будинку експрезидента, також тривають обшуки в інших місцях, вивчається нерухоме майно, що належить посередникам.

Обшуки та вивчення нерухомого майна здійснюються у межах кримінальної справи, порушеної за обґрунтованою підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтями 324, 181/2, 337, та 330/2,

– повідомила Керпек.

Довідка. Відповідні статті кримінального кодексу Молдови стосуються пасивної корупції, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державної зради та незаконного збагачення.

До слова, наразі Ігоря Додона затримали терміном на 72 години.

Контекст

18 травня 2022 року Генеральна прокуратура Молдови порушила проти Ігоря Додона кримінальну справу. Підставою для цього стали відеозаписи, на яких колишній президент республіки отримує від ексочільника Демократичної партії Молдови Володимира Плахотника чорний пакет – ймовірно, наповнений готівкою.

За попередніми даними, гроші мали бути використані на незаконне фінансування Соціалістичної партії, яку раніше очолював Додон.

Підозрюваний в етері проросійського молдовського ЗМІ заявив, що його можуть арештувати незаконно. Він пригрозив, що поквитається з діючою владою за відкриття проти нього кримінальної справи.

Незаконно можуть щось зробити, провести обшуки, арештувати на певний час. Я витримаю все, але після цього – тримайтесь!

– заявив Додон.

До слова, експрезидент республіки тоді додав, що не планує втікати з Молдови й "розбереться" з висунутими проти нього звинуваченнями.

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