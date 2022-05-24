Отмечается, что обысками недвижимого имущества экс-президента занялись сразу три молдавские структуры – Антикоррупционная прокуратура, Национальный центр по борьбе с коррупцией и Служба информации и безопасности.

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Задержание и изучение недвижимого имущества экс-президента Молдовы

Задержание и следственные действия по делу Игоря Додона прокомментировала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Молдовы Марианна Керпек. Она отметила, что кроме обыска в доме экс-президента, также продолжаются обыски в других местах, изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам.

Обыски и изучение недвижимого имущества осуществляются в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 324, 181/2, 337 и 330/2,

– сообщила Керпек.

Справка. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Молдовы касаются пассивной коррупции, принятия финансирования политической партии от преступной организации, государственной измены и незаконного обогащения.

К слову, пока Игоря Додона задержали сроком на 72 часа.

Контекст

18 мая 2022 года Генеральная прокуратура Молдовы возбудила против Игоря Додона уголовное дело. Основанием для этого стали видеозаписи, на которых бывший президент республики получает от экс-главы Демократической партии Молдовы Владимира Плахотника черный пакет – вероятно, наполненный наличными.

По предварительным данным, деньги должны были использовать на незаконное финансирование Социалистической партии, которую ранее возглавлял Додон.

Подозреваемый в эфире пророссийского молдавского СМИ заявил, что его могут арестовать незаконно. Он пригрозил, что поквитается с действующей властью за возбуждение против него уголовного дела.

Незаконно могут что-то сделать, провести обыски, арестовать на время. Я выдержу все, но после этого – держитесь!

– заявил Додон.

К слову, экс-президент республики тогда добавил, что не планирует бежать из Молдовы и "разберется" с предъявленными против него обвинениями.

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