Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що американські журналісти зараз почали говорити, що ніби Путін готується відкрити другий фронт з Придністров'я, аби створити додаткову небезпеку на Одещині.
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Так, дійсно така інформація зараз знову з'являється, але є питання до видань, які поширюють таку інформацію, пояснює речник Одеської ОВА.
Це чергова брєдова ідея Москви, я переконаний, що це виключно вкиди ІПСО Росії,
– говорить Братчук.
Навіть якщо вчитатись у цю новину, то Придністров'я мало б пройти через Молдову і таким чином вийти до Одеського порту – виглядає нереалістично, потрібно вивчати географію, додає він.
"Це дуже схожа історія на висадку десанту у Тирасполі, з подальшим польотом у повітряному просторі України. Ці всі вкиди мають посіяти паніку серед мирного населення, адже сили оборони це не лякає", – стверджує Сергій Братчук.
Сили ворога у Чорному морі збільшилися
Станом на зараз, ситуація на Одещині ситуація стабільна, спокій місцевих контролюють сили оборони. Проте у Чорному морі є:
- 7 великих десантних кораблів;
- а також 2 ракетних;
- з Севастополя висунувся один із новітніх кораблів Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".
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- Командування попередило, що на Одещині шторм може викинути на берег морські міни. Тому людям варто бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- 22 травня російські окупанти обстрілювали Миколаїв. Зокрема гатили касетними снарядами, було чутно вибухи. У ніч проти 22 травня окупанти тричі атакували область. На жаль, через обстріли постраждали щонайменше 5 людей.
- Окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини обкрадають людей. Російські загарбники вивантажували награбоване з чужої фури у свою. Всі товари відправили до Криму.
- Однак Збройні Сили України на Херсонському напрямку ефектно знищили техніку російських окупантів. Зокрема прилетів безпілотник і вже за кілька секунд стався великий "феєрверк".
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