Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він також зазначив, що американські журналісти зараз почали говорити, що ніби Путін готується відкрити другий фронт з Придністров'я, аби створити додаткову небезпеку на Одещині.

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Так, дійсно така інформація зараз знову з'являється, але є питання до видань, які поширюють таку інформацію, пояснює речник Одеської ОВА.

Це чергова брєдова ідея Москви, я переконаний, що це виключно вкиди ІПСО Росії,

– говорить Братчук.

Навіть якщо вчитатись у цю новину, то Придністров'я мало б пройти через Молдову і таким чином вийти до Одеського порту – виглядає нереалістично, потрібно вивчати географію, додає він.

"Це дуже схожа історія на висадку десанту у Тирасполі, з подальшим польотом у повітряному просторі України. Ці всі вкиди мають посіяти паніку серед мирного населення, адже сили оборони це не лякає", – стверджує Сергій Братчук.

Сили ворога у Чорному морі збільшилися

Станом на зараз, ситуація на Одещині ситуація стабільна, спокій місцевих контролюють сили оборони. Проте у Чорному морі є:

7 великих десантних кораблів;

а також 2 ракетних;

з Севастополя висунувся один із новітніх кораблів Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

Це дає підстави ще раз нагадати про важливість реагування на сигнали повітряної тривоги. Їх не можна ігнорувати та потрібно щоразу йти в укриття.

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