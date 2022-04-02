Дель Понте была главой трибуналов по военным преступлениям в Руанде и бывшей Югославии. Поэтому она сравнила террор, который совершают россияне с ужаснейшими событиями, которые были в этих странах.

К теме Украина обратится в Международный трибунал, если РФ будет дальше обстреливать "зеленые коридоры"

Назвала главные военные преступления

Экс-прокурор ООН об этом говорила в одном из самых известных швейцарских ресурсов. Материал был обнародован 2 апреля.

Какие военные преступления в Украине выделила Карла Дель Понте:

нападения на мирных жителей;

разрушение гражданских построек;

уничтожение целых деревень;

массовые захоронения.

Она сказала, что все эти преступления необходимо расследовать. Ведь только это поможет привлечь виновных к ответственности.

Путин – военный преступник,

– сказала Карла Дель Понте.

Она добавила, что ее бывшие коллеги должны зафиксировать все нарушения и задерживать всех причастных к ним. Это позволит двигаться по вертикали правления Кремля.

Даже Путина смогут наказать

Дель Понте считает, что впоследствии можно будет привлечь к ответственности главного российского тирана. Она говорила о потенциальном наказании Путина, отталкиваясь от своего профессионального опыта.

Когда началось расследование относительно Слободана Милошевича, он все еще был президентом Сербии. Кто бы тогда мог подумать, что когда-нибудь его осудят? Никто,

– подчеркнула экс-прокурор.

Однако диктатор повторяет многие вещи, которые когда-то делал Адольф Гитлер. Поэтому для него вполне актуален и вариант самоубийства в собственном бункере.

В то же время – Россияне еще не разочаровались в Путине: смотрите видео