Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили экс-исполняющего обязанности директора госпредприятия "Южгипрошахт" и его заместителя на попытке завладения 7 миллионами гривен. Также их подозревают в подделке документов.

Подозреваемые в 2018 году, зная о реорганизации предприятия и его присоединение к "Национальной угольной компании", создали задолженность "Южгипрошахт" в 7 миллионов гривен перед частной компанией. Ранее ее возглавлял заместитель директора госпредприятия.

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Как действовали чиновники

В НАБУ сообщили, что экс-руководители заключили "задним числом" договоры о предоставлении услуг, чтобы создать видимость того, что субъект подписал их как предприниматель. Однако на самом деле на момент заключения он уже занимал должность в госпредприятии.

Впоследствии чиновники пытались незаконно получить 7 миллионов гривен, используя с нарушением законодательства вексельную схему расчета.

Следствие считает, что подозреваемые совершили все необходимые действия для завладения этими деньгами,

– заявили в НАБУ.

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Однако закончить преступление экс-руководители не смогли, ведь соответствующее исполнительное производство о взыскании денег остановили.

Расследование этого дела в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре осуществляют с февраля 2020 года.