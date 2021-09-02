Следователи провели досудебное расследование. По его результатам в суд направлен обвинительный акт против экс-руководителя банка.

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Бывшего руководителя банка будут судить за растрату более 476 миллионов гривен

Досудебное расследование против чиновника проводили следователи Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины. Правоохранители установили нарушения со стороны руководителя банка.

По данным следствия, экс-глава финансового учреждения в течение 2014 года растратил 476,7 миллиона гривен путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Сделал он это по предварительному сговору со служебными лицами банка.

Впоследствии часть денег – 174,5 миллиона гривен – мужчина легализовал. Он погасил кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя финучреждения. Ему грозит наказание, предусмотренное:

частью 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением";

частью 3 статьи 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

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