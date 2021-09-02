Слідчі провели досудове розслідування. За його результатами до суду скеровано обвинувальний акт проти ексочільника банку.

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Колишнього керівника банку cудитимуть за розтрату понад 476 мільйонів гривень

Досудове розслідування проти посадовця проводили слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Правоохоронці встановили порушення з боку керівника банку.

За даними слідства, ексочільник фінансової установи упродовж 2014 року розтратив 476,7 мільйона гривень шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання. Зробив він це за попередньою змовою зі службовими особами банку.

Згодом частину грошей – 174,5 мільйона гривень – чоловік легалізував. Він погасив кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.

Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника фінустанови. Йому загрожує покарання, передбачене:

частиною 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";

частиною 3 статті 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

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