За 4 мільйони гривень президент НААН обіцяв залишити на посаді керівника держпідприємства, яке входить до структури академії. Також він мав не перешкоджати його господарській діяльності.
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Правоохоронці встановили, що чиновник таки отримав хабар – позашляховик. Це сприяло тому, що він призначив на посаду директора іншого держпідприємства зі структури НААН, а також не заважав йому укладати договори щодо господарської діяльності.
Що загрожує обвинувачуваному
Також за позашляховик президент НААН планував внести наперед визначену особу до списку претендентів на вакансію академіків і членів-кореспондентів НААН України. Крім того, він мав передати інформацію про це на розгляд до Президії академії наук.
Розслідування проводили Головне слідче управління та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за частинами 3 та 4 статті 368 Кримінального Кодексу України.
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