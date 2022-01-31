Хойсген подчеркнул, что немецкое правительство ссылается на правила контроля за вооружениями. В то же время этим власти страны существенно упрощают себе задачу.

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По словам экс-советника Меркель, Германия крайне неохотно поставляет оружие в районы напряженности. Это обусловлено историей страны.

В то же время, ссылаясь на нашу историю, мы также экспортируем в Израиль современные подводные лодки,

– заявил Хойсген.

Он отметил, что в этом контексте справедливо спрашивать, не должна ли Германия также поставлять оружие Украине.

Также Хойсген призвал пересмотреть ввод в эксплуатацию скандального немецко-российского газопровода "Северный поток-2" в случае, если Россия нападет на Украину.

"Если российские войска вторгнутся в Украину, вы не сможете продолжать эксплуатацию "Северного потока-2", будто бы ничего не произошло", – подчеркнул Хойсген.

Германия и оружие: главное

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебенштрайт на пресс-конференции заявил, что Германия абсолютно исключает поставки в Украину летального вооружения.

Немецкое правительство заявило, что опасается поставлять вооружение, ведь это может привести к эскалации конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделала глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт на пресс-конференции.

Министр обороны Украины заявил, что позиция Германии удивляет.

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