Известно, что Андрей Панов в марте 2022 г. покинул Россию. В своей колонке для Financial Times он обратился к российским бизнесменам.

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По словам Панова, в России невозможно быть топ-менеджером и выступать против политического режима. Также не призывает коллег "становиться мучениками или политзаключенными".

Но вы можете уволиться или уйти на пенсию… Вы можете саботировать военные действия, откладывая или игнорируя каждое соглашение и контракт, поддерживающие военное вторжение или российскую пропаганду,

– сообщил Андрей Панов.

"Вы можете просветить своих подчиненных и дать им понять, что вы против войны. Можете игнорировать Z-парады и отказываться посылать своих сотрудников участвовать в них, можете громко кричать об экономической катастрофе, которая нарастает с каждой новой неделей конфликта", – добавил Панов.

Он считает, что представители бизнеса должны понимать, какова их роль в поддержке действий президента Владимира Путина, прежде чем станут "соучастниками военных преступлений Москвы".

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