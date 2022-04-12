Відомо, що Андрій Панов у березні 2022 року залишив Росію. У своїй колонці для Financial Times він звернувся до російських бізнесменів.

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За словами Панова, в Росії неможливо бути топменеджер та виступати проти політичного режиму. Також не закликає колег "ставати мучениками чи політв'язнями".

Але ви можете звільнитися або піти на пенсію… Ви можете саботувати військові дії, відкладаючи чи ігноруючи кожну угоду та контракт, які підтримують військове вторгнення чи російську пропаганду,

– повідомив Андрій Панов.

"Ви можете просвітити своїх підлеглих і дати їм зрозуміти, що ви проти війни. Можете ігнорувати Z-паради та відмовлятися посилати своїх співробітників брати участь у них, можете голосно кричати про економічну катастрофу, яка наростає з кожним новим тижнем конфлікту", – додав Панов.

Він вважає, що представники бізнесу повинні розуміти, яка їх роль в підтримці дій президента Володимира Путіна, перш ніж стануть "співучасниками воєнних злочинів Москви".

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