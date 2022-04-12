За словами Арестовича, у російській ФСБ створили не просто окремий відділ, який займався питаннями України. Там був відділ на кожну область України.

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Арестович про плани Росії щодо України до війни

Радники глави ОП додав, що плани росіян були вкрай різноманітними: від створення нових квазіреспублік до терактів. Арестович додав, якщо після війни можна буде розповісти про це, то вся будуть шоковані масштабом спецоперації, яку планувала Росія.

Олексій Арестович уточнив, що щось у росіян пішло не так, а також додав, що корупція у державі-агресорці зіграла українцям на руку. За його словами, за цей час вони вкрали 5 мільярдів доларів, що "навіть Путін напевно не витримав" і намагається зараз з цим розібратися.

Радник очільника ОП підкреслив, що крім російської корупції важливу роль у захисті України відіграли й наші спецслужби, які за останні 8 років значно покращили свій професійний рівень. Зокрема, контррозвідка тощо.

Сучасні плани

Щодо створення так званої Херсонської народної республіки або Маріупольської, то напевно у Росії є такі плани. Арестович зауважив, що все буде залежати від того, який стратегічний напрямок обере Росія. Він додав, що анексія нових територій України означатиме для держави-агресорки 6, 7, 8 пакет санкцій додатково до тих, які вже діють.

Якщо вони хочуть вбити свою економіку не за 3 місяці, а за 3 дні, то ласкаво просимо, до анексії! Будь ласка, приєднуєте і ми із задоволенням подивимося як росіяни почнуть вбивати один одного вже не за цукор, а за траву, кору дерев,

– відповів Арестович.

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