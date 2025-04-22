В частности, говорится о земле в Белогородке Киевской области. Об этом говорится в статье издания Коротко.Про, передает 24 Канал.

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СМИ пишут об интересе Льва Парцхаладзе

Издание также отмечает, что часть активов – в Бородянке и под Черниговом – Лагун вероятно продал семье бывшего главного казначея Киевской области Петра Миколенко, чей сын возглавляет Николаевскую таможню.

Так, в феврале 2025 года, согласно данным системы YouControl, в государственных реестрах изменился владелец ООО "Черниград" и ООО "Бородянинвестменс".

Первой принадлежит 63 гектара земли в Черниговской области, второй – более 100 гектаров в Бородянке. 24 из 56 черниговских участков фигурируют в судебных делах, в Бородянке такой участок один. Вместо ООО "КУА Скай Кэпитал Менеджмент", которой руководит менеджер Лагуна Вадим Сергиенко, две указанные компании перешли под управление Алексея Миколенко и свежесозданного ООО "ТерраХаб".

Алексей – сын Петра Миколенко, бывшего главы госказначейства в Киевской области, длительного руководителя регионального управления Счетной палаты в Киеве, области и смежных регионах. Другой сын Миколенко-старшего – Сергей – с 2021 года возглавляет Николаевскую таможню.

Также журналисты издания отмечают интерес к объектам Лагуна со стороны экс-первого заместителя главы Киевской обладминистрации, бывшего заместителя министра регионального развития и строительства, президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе. По их словам, как утверждают участники рынка – Парцхаладзе и его компании может интересовать земля ООО "Град Вольное" и ООО "Билград" в другом пригороде столицы – Белогородке.

По данным YouControl, сейчас компаниями владеет соответственно ООО "Вольное Групп" менеджера Лагуна Геннадия Литвина, и уже упомянутое ООО "КУА Скай Кэпитал Менеджмент" Сергиенко. "Белград" владеет 17 гектарами под застройку в Белогородке, все они фигурируют в судебных делах. В частности, речь идет о конфликте Лагуна с ООО "Омокс" (застройщик села Чайки Киевской области), которому экс-банкир передал 115 гектаров в бессрочное пользование в счет уплаты задолженности на сумму более 2 миллионов долларов.

Сейчас адвокаты Лагуна пытаются отменить договор (формально истцом выступает "Град Вольное", поскольку "Белград" передал ему свои участки). Такой юридический кульбит можно объяснить разве что появлением покупателя, который готов покрыть все судебные издержки и закрыть глаза на проблемную историю актива. А затем способствовать "выходу в кэш" беглого экс-банкира,

– добавляют журналисты.

Так же, из 116 гектаров земли, которым владеет "Град Вильное", почти 100 гектаров – находятся под различными запретами и арестами. В частности, часть участков – под обременением еще с 2021 года, когда Хозяйственный суд Киева наложил на них арест с запретом распоряжаться указанным имущественным правом. Основанием наложения ареста стало сохранение вещественных доказательств (п. 1 ч. 2 статья 170 УПК Украины) в уголовном производстве №42021112200000020 от 06.05.2021, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины – это уголовное дело о хищении Лагуном денег кредита от "Укрэксимбанка".

Первыми претендентами должны быть государственные структуры

Журналисты издания предполагают, что Парцхаладзе или его окружение интересует не только земля, но и весь проект ЖК Vilne, данные которого уже опубликованы на профильных сайтах по продаже недвижимости как "перспективного" объекта несмотря на то, что отзывы о нем датируются еще 2021 годом. Впрочем, реальность заключается в том, что первыми претендентами на такие объекты должны стать государственные структуры.

Интересной также должна быть реакция Ощадбанка и Укрэксимбанка на такое возможное соглашение компаний из окружения Парцхаладзе, особенно – их кредитных отделов, формирующих заявки на расширение кредитных линий для таких компаний. Службам внутреннего аудита стоит обратить внимание на то, чтобы такие кредитные линии не были направлены на покупку земельных участков, из-за которых те же банки навсегда потеряют свои средства, которые сейчас пытаются через суд взыскать с Лагуна и его менеджеров,

– отмечают в издании.

Стоит напомнить, что имущество других банкиров-беглецов, в частности, Олега Бахматюка, Нацбанк уже активно взимает. Например, недавно стало известно, что центробанк будет продавать с торгов центральный офис Ukrlandfarming Бахматюка в районе станции метро "Житомирская" в Киеве.

Владельцем имущества является ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", которое принадлежит ЧАО "Агрохолдинг Авангард". С 2008-го по 2014 год банк "Финансовая инициатива" Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий. Поскольку банк не выполнял обязательства, Нацбанк в 2018 году подал иск о взыскании залогового имущества. В 2022 году было открыто производство о банкротстве ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", в процедуре которого были признаны требования НБУ на сумму более 3 миллиардов гривен.

Поэтому, очевидно, в государстве продолжают действовать двойные стандарты в отношении злонамеренных дельцов-банкиров – у одних забирают офис, другим дарят сотни гектаров украинской земли и многомиллионные прибыли.