Экс-беркутовцу Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на Майдане, смягчили меру пресечения

Святошинский райсуд Киева ослабил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане экс-беркутовцу Сергею Тамтуре. Круглосуточный домашний арест суд заменил ночным – с 22:00 до 6:00.

В то же время другим обвиняемым: Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Ммаринченко и Олегу Янишевскому суд продлил сроки арестов, сообщает УНИАН.

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Адвокаты обвиняемых просили суд изменить меры пресечения Зинченко, Аброськину, Маринченко и Янишевскому, содержащихся под арестом, на любые, не связанные с содержанием под стражей, а Тамтуре вообще отменить домашний арест.

В конце суд на 60 суток продлил Тамтуре меру пресечения, изменив ее с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночную без браслета.

К слову, Святошинский суд отпустил экс-беркутовца Сергея Тамтуру под круглосуточный домашний арест 16 июля 2019.

Что известно о деле против "беркутовцев"?Его в суде рассматривают уже 4 год. Пять подсудимых обвиняются в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014.



На заседаниях дают показания силовики, которые несли службу в тот день. Среди них – представители Центра специальных операций СБУ, спецотряда "Омега", Управления государственной охраны, спецподразделений "Альфы" и "Сокола".