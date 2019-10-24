17:45
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Ексберкутівцю Тамтурі, обвинуваченому в розстрілах на Майдані, пом'якшили запобіжний захід

      39 Читать новость на русском
      Сергій Тамтура
      Сергій Тамтура / Лівий Берег

      Святошинський райсуд Києва послабив запобіжний захід обвинуваченому у масових розстрілах на Майдані ексберкутівцю Сергію Тамтурі. Цілодобовий домашній арешт суд зімінив нічним – з 22:00 до 6:00.

      Водночас іншим обвинуваченим: Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Марінченку та Олегу Янішевському суд продовжив терміни арештів, повідомляє УНІАН.

      Важливо: Горбатюк розповів про зупинку розслідування злочинів проти Майдану, у Генпрокуратурі відповіли

      Адвокати обвинувачених просили суд змінити запобіжні заходи Зінченку, Аброськіну, Марінченку та Янішевському, яких утримують під арештом, на будь-які, не пов’язані з триманням під вартою, а Тамтурі взагалі скасувати домашній арешт.

      Врешті суд на 60 діб подовжив Тамтурі запобіжний захід, змінивши його з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без браслета.

      До слова, Святошинський суд відпустив ексберкутівця Сергія Тамтуру під цілодобовий домашній арешт 16 липня 2019 року.

      Що відомо про справу проти "беркутівців"?Її у суді розглядають вже 4 рік. П’ятьох підсудних звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

      На засіданнях дають свідчення силовики, які несли службу того дня. Серед них – представники Центру спеціальних операцій СБУ, спецзагону "Омега", Управління державної охорони, спецпідрозділів "Альфи" та "Соколу".

      "Беркут", вбивства, зачистки і злочинні накази: про інші суди у справах Майдану – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      У "Слузі народу" відверто розповіли про конфлікти з Кабміном
      сьогодні
      3992
      Автор: Михайло Года
      Теги: Євромайдан Новини України Беркут Судді Рішення суду
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сьогодні , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 171
      Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      сьогодні , 17:00 Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика
      Злой Одессит 486
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      382
      Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 16:50 Арахамія проходить перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 7107
      Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      сьогодні , 16:00 Яка нормальна людина стане у ворота, щоб в неї кидали шайбою, – регбістка та хокеїстка Козачук
      Станіслав Безушко 113
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук