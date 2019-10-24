Ексберкутівцю Тамтурі, обвинуваченому в розстрілах на Майдані, пом'якшили запобіжний захід

Святошинський райсуд Києва послабив запобіжний захід обвинуваченому у масових розстрілах на Майдані ексберкутівцю Сергію Тамтурі. Цілодобовий домашній арешт суд зімінив нічним – з 22:00 до 6:00.

Водночас іншим обвинуваченим: Сергію Зінченку, Павлу Аброськіну, Олександру Марінченку та Олегу Янішевському суд продовжив терміни арештів, повідомляє УНІАН.

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Адвокати обвинувачених просили суд змінити запобіжні заходи Зінченку, Аброськіну, Марінченку та Янішевському, яких утримують під арештом, на будь-які, не пов’язані з триманням під вартою, а Тамтурі взагалі скасувати домашній арешт.

Врешті суд на 60 діб подовжив Тамтурі запобіжний захід, змінивши його з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний без браслета.

До слова, Святошинський суд відпустив ексберкутівця Сергія Тамтуру під цілодобовий домашній арешт 16 липня 2019 року.

Що відомо про справу проти "беркутівців"?Її у суді розглядають вже 4 рік. П’ятьох підсудних звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.



На засіданнях дають свідчення силовики, які несли службу того дня. Серед них – представники Центру спеціальних операцій СБУ, спецзагону "Омега", Управління державної охорони, спецпідрозділів "Альфи" та "Соколу".