19:15
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Підозрюваного у вбивствах на Майдані "беркутівця" Тамтуру звільнили з-під варти: що відомо

      219 Читать новость на русском
      Сергій Тамтура
      Сергій Тамтура / Лівий берег

      Святошинський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому працівнику спецзагону "Беркут" Сергію Тамтурі. Його підозрюють у вбивствах мітингувальників 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

      Так, утримання в СІЗО йому замінили домашнім арештом з носінням електронного браслета. Про це інформує журналістка 24 каналу з місця подій.

      Дивіться також: Зброї у людей на Майдані не бачили: на суді проти екс-беркутівців пролунали важливі свідчення

      Важливо! Окрім, Тамтури на лаві підсудних – Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олександр Маринченко. Усіх їх суд залишив під вартою.

      суд беркутівці Тамтуру звільнили
      Судове засідання, на якому звільнили Тамтуру/ фото Марії Писаренко, 24 канал

      Судді пояснили, чому звільнили з-під варти саме Тамтуру. Кажуть, на відміну від інших підозрюваних "беркутівців", проти нього нема достатньої кількості доказів. А ось представники прокуратури мають зовсім іншу думку.

      Не важливо, чи використовувала ця особа зброю, вона була поруч зі своїми колегами. Суду уже надані беззаперечні докази, що саме бійці спецроти "Беркут" – люди в чорній формі з жовтими пов'язками, здійснювали постріли по протестувальниках з вогнепальної зброї,
      – наголосив у суді прокурор Яніс Сімонов.

      Він додав, що на жодному з досліджених відео сторона обвинувачення не зафіксувала когось, хто б перешкоджав іншим бійцям вести вогонь.

      Тамтура беркут розстріли на майдані
      Сергія Тамтуру звільнили з-під варти/ фото Марії Писаренко, 24 канал

      Суддя повідомив, що Тамтура перебуватиме під домашнім арештом до 16 вересня. Екс-"беркутівця" звільнили у залі суду.

      Що відомо про справу проти "беркутівців"? Її у суді розглядають вже 4 рік. П’ятьох підсудних звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

      На засіданнях дають свідчення силовики, які несли службу того дня. Серед них – представники Центру спеціальних операцій СБУ, спецзагону "Омега", Управління державної охорони, спецпідрозділів "Альфи" та "Соколу".

      "Беркут", вбивства, зачистки і злочинні накази: про інші суди у справах Майдану – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування
      сьогодні
      11501
      Теги: Новини України Новини політики Судді Беркут Євромайдан Арешт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:10 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      56522
      Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      сьогодні , 19:01 Скільки днів працювали нардепи Верховної Ради 8 скликання
      348
      Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 18:35 Хто стане новим прем’єр-міністром: ставки та прогнози букмекерів
      660
      Ющенку висунули підозру: як Янукович отримав "Межигір'я"
      сьогодні , 18:30 Ющенку висунули підозру: як Янукович отримав "Межигір'я"
      Сергій Лещенко 217
      Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:02 Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 785
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук