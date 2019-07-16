Підозрюваного у вбивствах на Майдані "беркутівця" Тамтуру звільнили з-під варти: що відомо

Святошинський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому працівнику спецзагону "Беркут" Сергію Тамтурі. Його підозрюють у вбивствах мітингувальників 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

Так, утримання в СІЗО йому замінили домашнім арештом з носінням електронного браслета. Про це інформує журналістка 24 каналу з місця подій.

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Важливо! Окрім, Тамтури на лаві підсудних – Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олександр Маринченко. Усіх їх суд залишив під вартою.



Судове засідання, на якому звільнили Тамтуру/ фото Марії Писаренко, 24 канал

Судді пояснили, чому звільнили з-під варти саме Тамтуру. Кажуть, на відміну від інших підозрюваних "беркутівців", проти нього нема достатньої кількості доказів. А ось представники прокуратури мають зовсім іншу думку.

Не важливо, чи використовувала ця особа зброю, вона була поруч зі своїми колегами. Суду уже надані беззаперечні докази, що саме бійці спецроти "Беркут" – люди в чорній формі з жовтими пов'язками, здійснювали постріли по протестувальниках з вогнепальної зброї,

– наголосив у суді прокурор Яніс Сімонов.

Він додав, що на жодному з досліджених відео сторона обвинувачення не зафіксувала когось, хто б перешкоджав іншим бійцям вести вогонь.



Сергія Тамтуру звільнили з-під варти/ фото Марії Писаренко, 24 канал

Суддя повідомив, що Тамтура перебуватиме під домашнім арештом до 16 вересня. Екс-"беркутівця" звільнили у залі суду.

Що відомо про справу проти "беркутівців"? Її у суді розглядають вже 4 рік. П’ятьох підсудних звинувачують у вбивстві 48 та пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.



На засіданнях дають свідчення силовики, які несли службу того дня. Серед них – представники Центру спеціальних операцій СБУ, спецзагону "Омега", Управління державної охорони, спецпідрозділів "Альфи" та "Соколу".