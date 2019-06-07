Зброї у людей на Майдані не бачили: на суді проти екс-беркутівців пролунали важливі свідчення

Людей зі зброєю, які б вели вогонь у бік правоохоронців, серед мітингувальників не бачили. Так заявили бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" на засіданні суду у справі п'яти екс-беркутівців. Також Святошинський райсуд Києва вкотре на 60 діб подовжив термін утримання під вартою обвинувачених у масових розстрілах учасників Євромайдану екс-беркутівців.

Про допит у Святошинському райсуді Києва двох співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа" розповів прокурор Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Олексій Донський, пише УНІАН. Ці бійці 20 лютого 2014 року перебували на дахах будівель в урядовому кварталі та вели контрснайперське спостереження.

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Обидва бійці "Альфи" в суді підтвердили, що не бачили серед мітингувальників людей зі зброєю. Ще ж і надто – не бачили людей зі зброєю ні у вікнах готелю "Україна", ні на даху будівлі Кабміну. А це спростовує версію адвокатів про те, що у одних мітингувальників могли стріляти інші. До слова, завданням бійців "Альфи" було якраз виявлення та знешкоджувати снайперів, які могли б вести вогонь у бік правоохоронців.

Заслухавши свідків, суд вкотре ще на 60 діб подовжив термін утримання під вартою п'яти екс-беркутівців, яких підозрюють у причетності до розстрілів людей під час Євромайдану 20 лютого 2014 року. Наступне засідання суду у справі заплановано на 11 червня.

Про яку судову справу мовиться? Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

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