01:48
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, 5 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зброї у людей на Майдані не бачили: на суді проти екс-беркутівців пролунали важливі свідчення

      159
      Тривають суди у справах злочинів проти Майдану
      Тривають суди у справах злочинів проти Майдану / kievpravda.com

      Людей зі зброєю, які б вели вогонь у бік правоохоронців, серед мітингувальників не бачили. Так заявили бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" на засіданні суду у справі п'яти екс-беркутівців. Також Святошинський райсуд Києва вкотре на 60 діб подовжив термін утримання під вартою обвинувачених у масових розстрілах учасників Євромайдану екс-беркутівців.

      Про допит у Святошинському райсуді Києва двох співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа" розповів прокурор Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Олексій Донський, пише УНІАН. Ці бійці 20 лютого 2014 року перебували на дахах будівель в урядовому кварталі та вели контрснайперське спостереження.

      Читайте також: Нереформована система правоохоронних органів вбиває людей, – експерт

      Обидва бійці "Альфи" в суді підтвердили, що не бачили серед мітингувальників людей зі зброєю. Ще ж і надто – не бачили людей зі зброєю ні у вікнах готелю "Україна", ні на даху будівлі Кабміну. А це спростовує версію адвокатів про те, що у одних мітингувальників могли стріляти інші. До слова, завданням бійців "Альфи" було якраз виявлення та знешкоджувати снайперів, які могли б вести вогонь у бік правоохоронців. 

      Заслухавши свідків, суд вкотре ще на 60 діб подовжив термін утримання під вартою п'яти екс-беркутівців, яких підозрюють у причетності до розстрілів людей під час Євромайдану 20 лютого 2014 року. Наступне засідання суду у справі заплановано на 11 червня.

      Про яку судову справу мовиться? Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

      Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

      "Беркут", вбивства, зачистки і злочинні накази: про інші суди у справах Майдану – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Скандал із ситуаційною кімнатою в АП: з’явились нові деталі щодо техніки
      6 червня
      14778
      Теги: ГПУ Новини України Судді Євромайдан Кримінальні новини Беркут
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      сьогодні , 01:30 Чому суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу, і досі отримує зарплату
      Ірина Шиба 23
      Головні новини 6 червня: скандал довкола тиші на Донбасі, вирок вбивцям Гандзюк
      6 червня , 22:11 Головні новини 6 червня: скандал довкола тиші на Донбасі, вирок вбивцям Гандзюк
      1150
      Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      6 червня , 22:00 Дело сбитого над Донбасом "Боинга" – поле боя между спецслужбами России
      Злой Одессит 1647
      Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      6 червня , 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
      1319
      Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування
      6 червня , 20:30 Блокада Донбасу: необхідні умови та ризики можливого скасування
      Світлана Попова 878
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук