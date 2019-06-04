Беруть всіх, кого завгодно, – експерт про реформу правоохоронної системи

У трагедії, яка сталася 3 червня, активісти звинувачують не лише п'яних патрульних поліцейських, що смертельно поранили 5-річного хлопчика, але й загалом систему правоохоронних органів України. Насамперед звинувачують і реформу правоохоронної системи, яка розпочалася, але так і не завершилася.

Як зазначив експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Михайло Каменєв у прямому ефірі 24 каналу, що цю трагедію спричинили два чинники: недбалість правоохоронців та провал реформи.

Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: міністр МВС Аваков відвідав родину загиблого – фото

Він наголосив, що не можна виділити лише одну причину, чому трапилася ця трагедія, бо вся система складається з окремих елементів, які залежать один від одного.

Не реформована система правоохоронних органів вбиває людей. Як поліцейські взагалі могли додуматися стріляти просто так на вулиці? Я вважаю, що просто так ця справа не може завершитись,

– заявив експерт.

Варто зауважити, що обидва поліцейських не є новачками у правоохоронних органах. Один з них працював у ДАІ, а інший – колишній працівник спецпідрозділу "Беркут". Обидва не пройшли переатестацію.

П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика, дивіться відео:

Також Михайло Каменєв зазначив, що у певний момент погано спрацювали психологи, які мають визначати рівень психологічного стану майбутнього працівника поліції. Або ж, на його думку, вище керівництво могло не вчинити ніяких дій навіть після негативного висновку психологів щодо цих працівників.

Коли лише запускалася патрульна поліція, я служив у ній. Я особисто знаю з розмов з психологами, які там працюють, що існують випадки, коли на службу брали людей з негативним висновком від психологів. Тобто людину, якій не можна давати зброю, брали у правоохоронні органи. Умовно кажучи, через недобір беруть всіх, кого завгодно,

– повідомив Каменєв.

Він додав, що наразі мало охочих працювати у правоохоронних структурах саме через низьку заробітну плату.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали. Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав.



Дитину двічі прооперували, однак через травми, що були несумісні з життям хлопчик помер надвечір 3 червня. До поранення Кирила причетні двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції, які на момент скоєння злочину були п'яними. Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько.



До слова, Івану Приходьку та Володимиру Петровцю 4 червня Голосіївський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід. Обидва поліцейські перебуватимуть під вартою 60 днів без права внесення застави.