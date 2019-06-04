Нереформированная система правоохранительных органов убивает людей, – эксперт

В трагедии, которая произошла 3 июня, активисты обвиняют не только пьяных патрульных полицейских, которые смертельно ранили 5-летнего мальчика, но и в целом систему правоохранительных органов Украины. Прежде всего обвиняют и реформу правоохранительной системы, которая началась, но так и не завершилась.

Как отметил эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев в прямом эфире 24 канала, к этой трагедии привели два фактора: халатность правоохранителей и провал реформы.

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Он отметил, что нельзя выделить только одну причину, почему случилась эта трагедия, потому что вся система состоит из отдельных элементов, которые зависят друг от друга.

Нереформированная система правоохранительных органов убивает людей. Как полицейские вообще могли додуматься стрелять просто так на улице? Я считаю, что просто так это дело не может завершиться,

– заявил эксперт.

Стоит заметить, что оба полицейских не являются новичками в правоохранительных органах. Один из них работал в ГАИ, а другой – бывший сотрудник спецподразделения "Беркут". Оба не прошли переаттестацию.

Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика, смотрите видео:

Также Михаил Каменев отметил, что в определенный момент плохо сработали психологи, которые должны определять уровень психологического состояния будущего сотрудника полиции. Или же, по его мнению, высшее руководство могло не совершить никаких действий даже после негативного заключения психологов в отношении этих работников.

Когда только запускалась патрульная полиция, я служил в ней. Я лично знаю из разговоров с психологами, которые там работают, что существуют случаи, когда на службу брали людей с отрицательным выводом от психологов. То есть человека, которому нельзя давать оружие, брали в правоохранительные органы. Условно говоря, из-за недобора берут всех, кого угодно,

– сообщил Каменев.

Он добавил, что сейчас мало желающих работать в правоохранительных структурах именно из-за низкой заработной платы.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими? В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали. Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.



Ребенка дважды прооперировали, однако из-за травм, которые были несовместимы с жизнью, мальчик умер вечером 3 июня. К ранению Кирилла причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, которые на момент совершения преступления были пьяными. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.



К слову, Ивану Приходько и Владимиру Петровцу 4 июня Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения. Оба полицейских будут находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.