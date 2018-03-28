Экс-депутат Госдумы рассказал, как на Россию повлияют последние события

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказал в интервью 24 Каналу, какое воздействие на Россию окажет выдворение российских дипломатов из ряда европейских стран, повлияет ли строительство "Северного потока-2" на объемы газа, который Россия экспортирует и поведение Путина во время митинга в Кемерово.

– Путин будет реагировать симметричными высылками дипломатов из России, но само по себе выдворение – ничего не значат. Например, в НАТО сообщили, что не только будут высылать российских дипломатов, но и сократят разрешенное количество мест. Другие же страны на места выдворенных дипломатов могут принять других и на этом все закончится.

– Следует понимать, что "Северный поток-2" проект не России, а Германии. Именно Германия – главный локомотив программы строительства. Со строительством "Северного потока-2" объем экспорта для России не изменится, а доходы, которые получает "Газпром" изменится, однако не принципиально.

– Главная вина в пожаре в Кемерово в том, когда перестраивали кондитерскую фабрику под торговый центр, скорее всего, использовали легковоспламеняющиеся материалы. Для Путина это не первая история и поэтому его поведение во время митинга в Кемерово было типичным для таких мероприятий.

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