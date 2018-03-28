Екс-депутат Держдуми розповів, як на Росію вплинуть останні події

Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов розповів у інтерв'ю 24 Каналу, які вплив на Росію матиме видворення російських дипломатів з ряду європейських країн, чи вплине будівництво "Північного потоку-2" на обсяги газу, який Росія експортує та поведінку Путіна під час мітингу в Кемерово.

– Путін реагуватиме симетричними висилками дипломатів з Росії, але самі по собі видворення – нічого не означають. Наприклад, НАТО повідомила, що не лише висилатиме російських дипломатів, але й скоротить дозволену кількість місць. Інші ж країни на місця видворених дипломатів можуть взяти інших і на цьому все закінчиться.

– Варто розуміти, що "Північний потік-2" проект не Росії, а Німеччини. Саме Німеччина – головний локомотив програми будівництва. З будівництвом "Північного потоку-2" об'єм експорту для Росії не зміниться, а доходи, які отримує "Газпром" зміниться, проте не принципово.

– Головна провина в пожежі в Кемерово в тому, коли перебудовували кондитерську фабрику під торговий центр, швидше за все, використали легкозаймисті матеріали. Для Путіна це не перша історія і тому його поведінка під час мітингу в Кемерово була типовою для таких заходів.

Більше – дивіться в інтерв'ю з Іллею Пономарьовим.