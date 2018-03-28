Екс-депутат Держдуми розповів чим загрожує Росії видворення її дипломатів з європейських країн

Видворення російських дипломатів з європейських країн не означає нічого нового для Росії. Країна залишається в міжнародній ізоляції, проте вона лише посилюється.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Експерт зазначив, що цей варіант для Росії радше паліативний, адже була загроза, що для вирішення проблеми можуть задіяти сили НАТО. Великобританія почала проводити консультації із Північно-атлантичним альянсом щодо задіяння 5 статті взаємодопомоги. Оскільки в НАТО немає єдності, то країни вирішили запустити таку глобальну кампанію солідарності із видворенням російських дипломатів.

Путін реагуватиме симетричними висилками дипломатів з Росії, але самі по собі видворення – нічого не означають. Наприклад, НАТО повідомила, що не лише висилатиме російських дипломатів, але й скоротить дозволену кількість місць. Інші ж країни на місця видворених дипломатів можуть взяти інших і на цьому все закінчиться,

– наголосив Пономарьов.

Також екс-депутат зазначив, що крок України у видворенні російських дипломатів дуже важливий для розуміння масштабів проблеми. Такий факт солідарності підтверджує глобальний розмах проблеми.