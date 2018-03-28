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Євродепутат пояснив рішення деяких країн ЄС не видворяти дипломатів Росії

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Країни Євросоюзу не висилають дипломатів РФ через власні інтереси з Росією
Країни Євросоюзу не висилають дипломатів РФ через власні інтереси з Росією / Фото з відкритих джерел

Десять країн Євросоюзу через наявність особистих інтересів у відносинах з Москвою не підтримали солідарну відповідь на застосування Росією хімічної зброї у Солсбері при отруєнні екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки .

Про це заявив представник політичної групи "Зелених" у Європарламенті Свен Гігольд, передає "Укрінформ".

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Багато країн, які повернулися спиною до політики ЄС відносно Росії, перебувають під впливом брудних грошей з Росії. Таке розділення Європи викликано меркантильними особистими двосторонніми інтересами з Росією. Кіпр, Австрія, Болгарія та Греція, як видається, приділяють більше уваги російським брудним грошам, ніж спільній європейській позиції,
– наголосив депутат ЄП.

Водночас, за його словами, такі країни, як Мальта, Кіпр і Португалія, отримують значні прибутки від реалізації візової політики відносно російських громадян. Він зазначив, що сотні росіян могли придбати паспорт ЄС, який забезпечує громадянські права, а отже і політичний вплив у Європі.

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Гігольд також нагадав, що нині правляча Австрійська партія свободи (FPO) підписала угоду про співробітництво з путінською партією в РФ.

"Ципрас (прем'єр-міністр Греції – "24") довгий час фліртує з Росією Путіна, сподіваючись на інвестиції, від яких решта Європи відмовляється", – додав політик.

Німецький європарламентарій нагадав, що Словаччина, яка не відреагувала на хіматаку у Солсбері і не видворила дипломатів РФ, значною мірою залежить від російського газу.

Європа демонструє погану політику відносно Росії. Європа може бути ефективною на міжнародному рівні лише, якщо діятиме разом. Десять країн повинні показати свою відданість європейським цінностям, а не продовжувати спокушатися російськими грошима,
– переконаний депутат ЄП.

Окрім того, Гігольд виступив за законодавчу заборону в ЄС продажу громадянств країн-членів та посилення боротьби з відмиванням грошей.

Нагадаємо, станом на 28 березня вже 29 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів через справу отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії. Загалом, до РФ повернеться 152 особи.

Теги: Новини політики Видворення російських дипломатів Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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