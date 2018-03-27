Росія цинічно звинуватила Захід у прояві агресії на фоні трагедії у Кемерово

Видворяючи російських дипломатів зі своїх держав, західна влада проявила агресію та ворожі дії щодо РФ у день, коли в Кемерово сталася страшна трагедія, що забрала життя десятків людей.

Про це заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у Facebook.

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"Сьогодні ми багато чого зрозуміли про політиків країн Європи і Америки. В ті хвилини, коли всі росіяни співпереживають жертвам трагедії в Кемерово, для них виявилося важливішим оголосити про нові ворожі дії. Ми завжди поділяли горе американців і європейців, коли біда приходила до них у будинок", – наголосила Захарова.

Дипломатка зазначила, що у Росії будуть пам'ятати про такі ворожі кроки зі сторони західних політиків.

"Ми почули слова співчуття, а на ділі побачили нічим не обґрунтовану агресію. У це важко повірити і це буде важко забути", – підсумувала речник МЗС Росії.

Нагадаємо, 25 березня пожежа у російському місті Кемерово спалахнула. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 26 березня відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.



Водночас, 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.