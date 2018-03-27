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Россия цинично обвинила Запад в проявлении агрессии на фоне трагедии в Кемерово

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Захарова обвинила Запад в проявлении агрессию в момент Кемеровской трагедии
Захарова обвинила Запад в проявлении агрессию в момент Кемеровской трагедии / Фото из открытых источников

Выдворяя российских дипломатов из своих государств, западная власть проявила агрессию и враждебные действия в отношении РФ в день, когда в Кемерово произошла страшная трагедия, унесшая жизни десятков людей.

Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook.

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"Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерово, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом", – подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что в России будут помнить о таких враждебных шагах со стороны западных политиков.

"Мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть", – подытожила представитель МИД России.

Напомним, 25 марта пожар вспыхнул в российском городе Кемерово. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 26 марта известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Вместе с тем, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Высылка российских дипломатов Новости политики Новости России Пожар в Кемерово
Источник: 24 Канал
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