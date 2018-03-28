Евродепутат объяснил решение некоторых стран ЕС не выдворять дипломатов России

Десять стран Евросоюза по причине наличия личных интересов в отношениях с Москвой не поддержали солидарный ответ на применение Россией химического оружия в Солсбери при отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери .

Об этом заявил представитель политической группы "Зеленых" в Европарламенте Свен Гигольд, передает "Укринформ".

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Много стран, которые повернулись спиной к политике ЕС в отношении России, находятся под влиянием грязных денег из России. Такое разделение Европы вызвано меркантильными личными двусторонними интересами с Россией. Кипр, Австрия, Болгария и Греция, как кажется, уделяют больше внимания российским грязным деньгам, чем общей европейской позиции,

– подчеркнул депутат ЕП.

В то же время, по его словам, такие страны, как Мальта, Кипр и Португалия, получают значительные прибыли от реализации визовой политики в отношении российских граждан. Он отметил, что сотни россиян могли купить паспорт ЕС, который обеспечивает гражданские права, а следовательно и политическое влияние в Европе.

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Гигольд также напомнил, что ныне правящая Австрийская партия свободы (FPO) подписала соглашение о сотрудничестве с путинской партией в РФ.

"Ципрас (премьер-министр Греции – "24") долгое время флиртует с Россией Путина, надеясь на инвестиции, от которых остальная Европа отказывается", – добавил политик.

Немецкий европарламентарий напомнил, что Словакия, которая не отреагировала на химатаку в Солсбери и не выдворила дипломатов РФ, в значительной степени зависит от российского газа.

Европа демонстрирует плохую политику в отношении России. Европа может быть эффективной на международном уровне только, если действовать вместе. Десять стран должны показать свою приверженность европейским ценностям, а не продолжать обольщаться российскими деньгами,

– убежден депутат ЕП.

Кроме того, Гигольд выступил за законодательный запрет в ЕС продажи гражданств стран-членов и усиления борьбы с отмыванием денег.

Напомним, по состоянию на 28 марта уже 29 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за дела отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании. В общем, в РФ вернется 152 человека.