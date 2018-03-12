Экс-депутат от БПП в деталях рассказал, как разворовывают транши МВФ

Значительная часть кредитов, которые Украина получает он Международного валютного фонда, оседают в карманах "смотрящих" за государственными промышленными гигантами.

Об этом заявил бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Егор Фирсов в эфире Еспресо.TV.

"Как работает эта коррупционный цепь? МВФ выделяет нам кредит. Один транш – это плюс-минус миллиард долларов, который идет на то, чтобы мы держали гривну и держали экономику. Но из этих же денег, как правило, кредитуются государственные предприятия, которые в большей степени являются убыточными", – рассказал Фирсов.

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Именно здесь, по его словам, начинаются коррупционные злоупотребления.

"Они (государственные промышленные гиганты) забирают деньги якобы на свое развитие, но все равно остаются убыточными. Там "смотрящие", там тотальная коррупция. Я могу привести десятки примеров –"Одесский припортовый", "Энергоатом", "Артемсоль" и другие", – рассказал Фирсов.

При этом он утверждает, что "МВФ это видит".

"МВФ видит, что часть их денег оседает в карманах у "смотрящих" за теми или иными отраслями", – добавил экс-нардеп.