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Екс-депутат від БПП в деталях розповів, як розкрадають транші МВФ

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Єгор Фірсов
Єгор Фірсов / telegraf.com.ua

Значна частина кредитів, що Україна отримує він Міжнародного валютного фонду, осідають у кишенях "смотрящих" за державними промисловими гігантами.

Про це заявив колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка Єгор Фірсов в ефірі Еспресо.TV.

"Як працює цей корупційний ланцюг? МВФ виділяє нам кредит. Один транш – це плюс-мінус мільярд доларів, який йде на те, аби ми тримали гривню й тримали економіку. Але з цих же грошей, як правило, кредитуються державні підприємства, котрі більшою мірою є збиткові", – розповів Фірсов.

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Саме тут, за його словами, починаються корупційні зловживання.

"Вони (державні промислові гіганти) забирають гроші нібито на свій розвиток, але все одно лишаються збитковими. Бо там "смотрящі", там тотальна корупція. Я можу навести десятки прикладів - "Одеський припортовий", "Енергоатом", "Артемсіль" та інші", – розповів Фірсов.

При цьому він переконує, "МВФ це бачить".

"МВФ бачить, що частина їхніх грошей осідає в кишенях у "смотрящіх" за тими чи іншими галузями", – додав екс-нардеп.

Теги: Новини України Кредит Блок Петра Порошенка МВФ
Джерело: 24 Канал
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