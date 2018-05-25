12:45
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ

Экс-глава администрации Порошенко возглавил Еврейскую конфедерацию Украины

141 Читати новину українською
Борис Ложкин возглавил Еврейскую конфедерацию Украины
Борис Ложкин возглавил Еврейскую конфедерацию Украины / 24 Канал

Бывший глава Администрации Президента Борис Ложкин возглавил Еврейскую конфедерацию Украины.

Об этом сам Ложкин написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Ложкин должен был привлекать инвестиции в Украину, но вкладывал деньги в экономику Германии – DW

Принял предложение возглавить Еврейскую конфедерацию Украины. Вчера президиум конфедерации проголосовал за избрание меня президентом организации. Это большая честь и я благодарен за оказанное доверие,
– написал Борис Ложкин.

Предыдущий Ложкина на этом посту Борис Фуксман стал почетным президентом этой организации.

Новый руководитель ЕКУ озвучил основные направления, на которых он сосредоточится: борьба с антисемитизмом, внутренняя и международная поддержка украинской еврейской общины, укрепление связей с Государством Израиль, сохранения памяти о жертвах Холокоста.

Ложкин заверил, что деятельность конфедерации осуществляться вне рамок политики.

Напомним, Борис Ложкин возглавлял Администрацию Президента с июня 2014 по август 2016. После этого был назначен на должность секретаря Национального инвестиционного совета, а в феврале 2018 Порошенко подписал указ об увольнении Ложкина с занимаемой должности.

Теги: Новости Украины Борис Ложкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук