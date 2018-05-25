Экс-глава администрации Порошенко возглавил Еврейскую конфедерацию Украины

Бывший глава Администрации Президента Борис Ложкин возглавил Еврейскую конфедерацию Украины.

Об этом сам Ложкин написал на своей странице в Facebook.

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Принял предложение возглавить Еврейскую конфедерацию Украины. Вчера президиум конфедерации проголосовал за избрание меня президентом организации. Это большая честь и я благодарен за оказанное доверие,

– написал Борис Ложкин.

Предыдущий Ложкина на этом посту Борис Фуксман стал почетным президентом этой организации.



Новый руководитель ЕКУ озвучил основные направления, на которых он сосредоточится: борьба с антисемитизмом, внутренняя и международная поддержка украинской еврейской общины, укрепление связей с Государством Израиль, сохранения памяти о жертвах Холокоста.



Ложкин заверил, что деятельность конфедерации осуществляться вне рамок политики.

Напомним, Борис Ложкин возглавлял Администрацию Президента с июня 2014 по август 2016. После этого был назначен на должность секретаря Национального инвестиционного совета, а в феврале 2018 Порошенко подписал указ об увольнении Ложкина с занимаемой должности.