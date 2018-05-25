Екс-глава адміністрації Порошенка очолив Єврейську конфедерацію України

Колишній глава Адміністрації Президента Борис Ложкін очолив Єврейську конфедерацію України.

Про це сам Ложкін написав на своїй сторінці у Facebook.

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Прийняв пропозицію очолити Єврейську конфедерацію України. Вчора президія конфедерації проголосував за обрання мене президентом організації. Це велика честь і я вдячний за надану довіру,

– написав Борис Ложкін.

Попередний Ложкіна на цій посаді Борис Фуксман став почесним президентом цієї організації.

Новий керівник ЄКУ озвучив головні напрямки, на яких він зосередиться: боротьба з антисемітизмом, внутрішня та міжнародна підтримка української єврейської громади, зміцнення зв'язків з Державою Ізраїль, збереження пам'яті про жертви Голокосту.

Ложкін запевнив, що діяльність конфедерації здійснюватиметься поза рамками політики.

Нагадаємо, Борис Ложкін очолював Адміністрацію Президента з червня 2014 до серпня 2016. Після цього був призначений на посаду секретаря Національної інвестиційної ради, а у лютому 2018 Порошенко підписав указ про звільнення Ложкіна із займаної посади.