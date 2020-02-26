Экс-глава службы внешней разведки Франции будет ведущим на пропагандистском канале RT
Бывший руководитель службы внешней разведки Франции Ален Жуйе будет вести на российском пропагандистском телеканале Russia Today France программу о геополитике. 13-минутная программа под названием "La Source" ("Источник") будет выходить в эфир дважды в месяц.
Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила глава RT France Ксения Федорова в распространенном телеканалом коммюнике.
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Программа будет рассказывать о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке". Первый выпуск запланирован на март.
Несмотря на идеологические соображения, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность,
– считает 77-летний Ален Жуйе.
Руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что счастлива из-за того, что человек "такого масштаба" будет работать в редакции российского государственного канала.
Что известно об Алене Жуйе?
Он неоднократно выступал с прокремлевских позиций. Он называл отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", а также хвалил прогресс России в сфере вооружений и заявлял, что Москва не представляет угрозы западным странам.
Жуйе возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.
Что известно о Russia Today?Российская государственная телевизионная компания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, центральный офис расположен в Москве. Вещает на английском, арабском, испанском, русском и немецком языке. Часто обвиняется в систематической пропаганде.
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