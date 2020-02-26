Ексглава служби зовнішньої розвідки Франції буде ведучим на пропагандистському каналі RT

Колишній керівник служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жуйє вестиме на російському пропагандистському телеканалі Russia Today France програму про геополітику. 13-хвилинна програма під назвою "La Source" ("Джерело") виходитиме в ефір двічі на місяць.

Про це у понеділок, 24 лютого, повідомила глава RT France Ксенія Федорова у поширеному телеканалом комюніке.

Радимо ознайомитись: Агентура Кремля активізується: як діє путінське лобі в Європі?

Програма розповідатиме про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку". Перший випуск заплановано на березень.

Незважаючи на ідеологічні міркування, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність, – вважає 77-річний Ален Жуйє.

Керівниця RT France Ксенія Федорова заявила, що щаслива через те, що людина "такого масштабу" працюватиме у редакції російського державного каналу.

Що відомо про Алена Жуйє?

Він неодноразово виступав з прокремлівських позицій. Він називав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", а також хвалив прогрес Росії у сфері озброєнь і заявляв, що Москва не є загрозою західним країнам.

Жуйє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) у 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях.

Що відомо про Russia Today?Російська державна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, центральний офіс розташований у Москві. Веде мовлення англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується у систематичній пропаганді.