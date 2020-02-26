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      Ексглава служби зовнішньої розвідки Франції буде ведучим на пропагандистському каналі RT

      -
      Ален Жуйє / скріншот з відео

      Колишній керівник служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жуйє вестиме на російському пропагандистському телеканалі Russia Today France програму про геополітику. 13-хвилинна програма під назвою "La Source" ("Джерело") виходитиме в ефір двічі на місяць.

      Про це у понеділок, 24 лютого, повідомила глава RT France Ксенія Федорова у поширеному телеканалом комюніке.

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      Програма розповідатиме про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку". Перший випуск заплановано на березень.

      Незважаючи на ідеологічні міркування, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність, – вважає 77-річний Ален Жуйє.

      Керівниця RT France Ксенія Федорова заявила, що щаслива через те, що людина "такого масштабу" працюватиме у редакції російського державного каналу.

      Що відомо про Алена Жуйє?

      Він неодноразово виступав з прокремлівських позицій. Він називав отруєння ексагента ГРУ Сергія Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", а також хвалив прогрес Росії у сфері озброєнь і заявляв, що Москва не є загрозою західним країнам.

      Жуйє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) у 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях.

      Що відомо про Russia Today?Російська державна телевізійна компанія, орієнтована на закордонну аудиторію. Існує з 2005 року, фінансується урядом Росії, центральний офіс розташований у Москві. Веде мовлення англійською, арабською, іспанською, російською та німецькою мовою. Часто звинувачується у систематичній пропаганді.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Медіа ЗМІ Новини Росії Новини Франції Російська пропаганда Новини України Новини політики
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