Экс-главарь "ДНР" стал мэром в России

Бывшего лидера боевиков " ДНР " Дмитрия Трапезникова избрали мэром городка Элисты в Российской Калмыкии.

Кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местный парламент.

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Отметим, что Элиста – небольшой городок с населением примерно 100 тысяч человек.

Что известно о Дмитрии Трапезникове?

Дмитрий Трапезников родом из Краснодара. В 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий. В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера". Однако впоследствии его уволили из-за махинаций. С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопзовнішторг".

В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко. В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.



Трапезников был фактически вторым человеком боевиков после Захарченко / фото Александра Козакова

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В местных СМИ распространяли информацию, что Трапезников боролся за влияние на Захарченко с "заместителем главы Совета Министров ДНР" Тимофеевым и "руководителем Администрации Главы ДНР" Максимом Лещенко.

Попасть на прием к Захарченко было невозможно без согласования с Трапезниковым.