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      Экс-главарь "ДНР" стал мэром в России

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      Дмитрий Трапезников
      Дмитрий Трапезников / golos-dnr.ru

      Бывшего лидера боевиков " ДНР " Дмитрия Трапезникова избрали мэром городка Элисты в Российской Калмыкии.

      Кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на местный парламент.

      Стоит знать: Что известно о Трапезникове, который пришел на смену убитому Захарченко

      Отметим, что Элиста – небольшой городок с населением примерно 100 тысяч человек.

      Что известно о Дмитрии Трапезникове?

      Дмитрий Трапезников родом из Краснодара. В 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий. В 2005 году возглавлял фан-клуб "Шахтера". Однако впоследствии его уволили из-за махинаций. С 2010 по 2012 год работал заместителем председателя районного совета Петровского района Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопзовнішторг".

      В оккупации Донбасса Трапезников участвовал с самого начала. В 2014 году перешел на сторону боевиков "ДНР", занимая различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" Захарченко. В сентябре 2018 года Трапезников около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.


      Трапезников был фактически вторым человеком боевиков после Захарченко / фото Александра Козакова

      Это интересно: Преемник Захарченко мог быть заинтересован в его ликвидации

      В местных СМИ распространяли информацию, что Трапезников боролся за влияние на Захарченко с "заместителем главы Совета Министров ДНР" Тимофеевым и "руководителем Администрации Главы ДНР" Максимом Лещенко.

      Попасть на прием к Захарченко было невозможно без согласования с Трапезниковым.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия
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