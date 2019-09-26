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      Ексватажок "ДНР" став мером у Росії

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      Дмитро Трапєзніков
      Дмитро Трапєзніков / golos-dnr.ru

      Колишнього лідера бойовиків "ДНР" Дмитра Трапєзнікова обрали мером містечка Елісти в російській Калмикії.

      Кандидатуру Трапєзнікова як "антикризового менеджера" запропонував глава республіки Калмикія Бату Хасіков. Про це повідомив "Интерфакс" з посиланням на місцевий парламент.

      Треба знати: Що відомо про Трапєзнікова, який прийшов на зміну вбитому Захарченку

      Відзначимо, що Еліста – невелике містечко із населенням приблизно 100 тисяч осіб.

      Що відомо про Дмитра Трапєзнікова? 

      Дмитро Трапєзніков родом з Краснодара. У 1982 році переїхав з родиною в Донецьк. Працював там організатором масових заходів. У 2005 році очолював фан-клуб "Шахтаря". Проте згодом його звільнили через махінації. З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району Донецька. З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював торговий дім "Укоопзовнішторг".

      В окупації Донбасу Трапєзніков брав участь від самого початку. У 2014 році перейшов на бік бойовиків "ДНР", займаючи різні посади в окупаційній адміністрації Донецька. З грудня 2014 року працював в "адміністрації" Захарченка. У вересні 2018 року Трапезніков близько тижня займав посаду ватажка "ДНР" після вбивства Захарченка. 


      Трапєзніков був фактично другою людиною бойовиків після Захарченка / фото Олександра Козакова

      Це цікаво: Наступник Захарченка міг бути зацікавленим у його ліквідації

      У місцевих ЗМІ поширювали інформацію, що Трапєзніков боровся за вплив на Захарченка із "заступником очільника ради міністрів ДНР" Тимофєєвим і "керівником адміністрації голови ДНР" Максимом Лещенком.

      Потрапити на прийом до Захарченка було неможливо без узгодження з Трапєзніковим.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Проросійські бойовики Україна – Росія Війна на Донбасі
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