Экс-главе ГФС не надели электронный браслет, потому что не хватило

Правоохранители не смогли надеть электронный браслет экс-руководителю ГФС Мирославу Продану, ведь они закончились.

Об этом сообщил заместитель главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает "Украинская правда".

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"По состоянию на 10 утра сегодня браслетов не было в Киевской области – это та информация, которую я получил от подчиненных, что общались с правоохранителями", – отметил Кривенко.

Сейчас поиски браслета для Продана продолжаются.

"Конечно, мы не оставляем поиски электронного браслета, чтобы выполнить решение суда", – добавил заместитель главы САП.

Напомним, 4 декабря стало известно, что экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан больше не будет находиться в СИЗО, правда, будет вынужден носить электронный браслет, также ему запретили менять место жительства.

В чем подозревают Мирослава Продана?Экс-главу ГФС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, он на должности руководителя службы присвоил 89 миллионов гривен, на которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке, два дома в Турции и три автомобиля представительского класса.



Перед тем, как Специализированная антикоррупционная прокуратура должна была объявить ему подозрение, фискал внезапно выехал в Молдову. Якобы на лечение, однако, границу он пересекал почему-то тайно, на авто на еврономерах. Через некоторое время Мирослав Продан таки вернулся в Украину.