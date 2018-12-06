Екс-голові ДФС не наділи електронний браслет, бо не вистачило

Правоохоронці не змогли надіти електронний браслет екс-очільнику ДФС Мирославу Продану, адже вони закінчилися.

Про це повідомив заступник голови Спеціальної антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає "Українська правда".

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"Станом на 10 ранку сьогодні браслетів не було у Київській області – це та інформація, яку я отримав від підлеглих, що спілкувались з правоохоронцями", – зазначив Кривенко.

Наразі пошуки браслета для Продана тривають.

"Звісно, ми не полишаємо пошуку електронного браслета, щоб виконати рішення суду", – додав заступник голови САП.

Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що екс-голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан більше не перебуватиме у СІЗО, щоправда, буде змушений носити електронний браслет, також йому заборонили змінювати місце проживання.

У чому підозрюють Мирослава Продана? Екс-голову ДФС підозрюють у незаконному збагаченні. За версією слідства, він на посаді керівника служби привласнив 89 мільйонів гривень, за які придбав дві квартири в елітній столичній новобудові, два будинки у Туреччині та три автомобілі представницького класу.



Перед тим, як Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинна була оголосити йому підозру, фіскал раптово виїхав у Молдову. Нібито на лікування, однак, кордон він перетинав чомусь таємно, на авто на єврономерах. Через деякий час Мирослав Продан таки повернувся в Україну.