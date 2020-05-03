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      Экс-канцлер Германии призвал отменить "бессмысленные санкции" против России

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      Россия требует отменить санкции
      Россия требует отменить санкции / Апостроф

      Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что во времена пандемии коронавируса нужно отменить санкций против России. Такие просьбы неоднократно озвучивала и сама РФ.

      Шредер также добавил, что странам нужно больше сотрудничества. Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel.

      Актуально Евросоюз не планирует снимать санкции с России из-за пандемии

      На замечание журналиста, что штрафные санкции стали ответом на аннексию Крыма, экс-канцлер сказал: "Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-то с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине".

      Именно сейчас, когда из-за кризиса коронавируса нас ждут тяжелые, в плане экономики, времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить,
      – подчеркнул Шредер.

      Говоря о конфликте на Донбассе, Герхард Шредер предположил, что в этом регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

      Путін та Шредер
      Путин и Шредер – хорошие друзья / Фото Tagesspiegel

      Что известно о Герхарде Шредере: главное

      • Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этой должности он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream AG.
      • С 2017 года Шредер занимает должность председателя совета директоров "Роснефти".
      • Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в список "Миротворца". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".
      • Он называет Россию стратегическим партнером Евросоюза. Во многих вопросах подражает позиции Путина. И помог Кремлю подсадить Германию на газовую иглу России.

      Обратите внимание Шредер – впечатляющий пример продажности западного политика, – Politico

      Друг Путина Герхард Шредер попал в список "Миротворца": смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Газпром Евросоюз Аннексия Крыма Война на Донбассе Война Санкции Новости России Новости политики
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